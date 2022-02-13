Kızılay ile engelleri aştılar Engelsiz Kulüp

Siirt'te Türk Kızılay'ın "Engelsiz Kulüp" projesi kapsamında bir araya gelen engelliler, sosyal yardım ve destek faaliyetlerinde yer alarak çalışmalarına destek oluyor. Türk Diğer gönüllülerle 2 yıldır koordineli çalışan 15 engelli genç "Gönüllülük engel tanımaz" diyor.



Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz, yaklaşık 10 yıl önce tanıştığı Kızılay'ın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi. "Ortaokul öğrencisiyken babam beni sırtında taşıyarak okula götürüp getiriyordu. Kızılay'ın aldığı akülü araç ilk akülü aracım olmuştu ve çok mutlu olmuştum. Şimdi de kırmızı yelek giyen gönüllüler arasına katılmanın sevincini yaşıyorum." diyen Özdeniz, o süreçten sonra Kızılay'a karşı ilgisi ve heyecanının arttığını belirtti. Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Özdeniz, şöyle konuştu: "Nerede Kızılay yelekli gönüllü ağabey ve ablaları görsem çok mutlu oluyordum. Bana akülü araba hediye ettikleri o günleri hatırlıyordum. 15 üyeyle faaliyetleri yürütüyoruz. Hem engellilere yardımcı olmaya hem de Kızılay'ın diğer birimleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz." Gönüllü olarak koşturmakta hiçbir engel tanımadıklarını ifade eden Özdeniz, bu çalışmalarda yer alarak engellilerin toplumun bir parçası olduğunu göstermek istediklerini aktardı. Engellileri hayatın her alanında aktif hale getirdiklerini anlatan Özdeniz, şöyle devam etti: "Sokak hayvanlarımıza mama dağıttık. Toplumumuzun diğer kesimlerine yardımcı olduk. Salgın döneminde maske dağıttık, vatandaşları aşıya davet ettik, tiyatro düzenledik. Toplumun tüm fertlerine yardımcı olduk. Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemekleri paketledik. Yıl boyunca sahada olduk. Gönüllülük engel tanımaz. Bu sloganımızı sürdüreceğiz."

Kulüp üyesi Mehmet Ali Ünal da Türk Kızılay'ın her faaliyetine büyük bir sevinçle katıldığını kaydetti. "İlkokulda bana tekerlekli sandalye hediye eden Kızılay ile tanıştım. Şimdi de her türlü faaliyetlerinde bulunuyorum." ifadelerini kullanan Ünal, büyük bir aile olan Kızılay'ın faaliyetleri içerisinde bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti. Ünal, "Biraz yorucu ama güzel bir yorgunluk oluyor." dedi.

Genç Kızılay Siirt İl Başkanı Sultan Kesici de yaptıkları çalışmalarda en büyük destekçilerinden birinin de Engelsiz Kulüp üyeleri olduğunu söyledi. Yaklaşık 200 gönüllüyle kentte sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı etkinlikleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kesici, engelli gönüllülerin Türk Kızılay ile çeşitli vesilelerle hayatının kesiştiğini, bu gönüllülerin hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu anlattı. "Bedensel engelli olmak yürütülen faaliyetlere etkin katılmaya engel değil. Engel bedende değil kalptedir." diyen Kesici, kulüp üyelerinin Kızılay'ın her faaliyetinde yer almaya gayret ettiğini sözlerine ekledi.