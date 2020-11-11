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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 15:54:00

Kimyasal alerjisi iş kapısı açtı

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İstanbul'da yaşayan Kimya Mühendisi Semra Yeşil (35), bir süre kimya ve tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kimyasal ürünlere alerjisi olduğunu fark etti.

Memleketi Tunceli'ye dönen Semra Yeşil, kurduğu işletmede, 2 dönümlük arazisinde yetiştirdiği ve doğadan topladığı bitkilerle doğal sabun, kolonya ve krem üretmeye başladı. Yeşil, pandemi nedeniyle insanların doğal ürün arayışına yöneldiğini ve bu nedenle ürünlerine yoğun talep olduğunu söyledi. 

'FARKLI TEKNİKLE BİTKİLERİN ÖZLERİNİ ÇIKARIYORUM'

Tunceli'nin biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu ve bu nedenle İstanbul'dan memleketine döndüğünü belirten Yeşil, "Burada toprağımız da vardı ve buranın doğasında olmayan bitkiler de yetiştirmeye başladım. 2 dönüme yakın bir arazim var. Biberiye, lavanta ve gül ektim. Küçük bir işletmeyle basit düşünerek başladım. KOSGEB destekli bir atölye açtım. Atölyemde sabun üretmeye başladım. 10 çeşit sabun ürettim ve daha sonrasında yağ karışımları yaptım. Ürünlerimi sosyal medyada ve sokakta açtığım tezgahta satıyorum. Bitkileri topladıktan sonra birkaç gün kurutarak bekletiyorum. Damıtma cihazım var. Onunla yağlarını çıkartıyorum. Farklı teknikle bitkilerin özlerini çıkartıyorum. Bunları laboratuvarımda ürüne dönüştürüyorum. Kekik yağı ile sabun ve ağrılara iyi gelecek masaj yağı, lavantadan da son dönemde kolonyasını yapmaya başladım" diye konuştu.

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