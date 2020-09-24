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24 Eylül 2020 Perşembe 10:21:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 11:34:00

Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi

Kaynak: IHA

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

Olay Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde avaz mevkiinde meydana geldi. Bahçesinde çuvallara saman doldururken samanların arasında gizlenen bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanı Şaban Şahin, isimli vatandaşa saldırdı. Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakalayarak ısırmasını engelledi.

Şaban Şahin, "Öğle saatlerinde saman doldurmak üzere bahçeye gittim. Samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım. Bu yılan türü bölgemizde görünüyor, genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.

“Fotoğraf çekildi doğaya bıraktı“

Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekilen Şaban Şahin, daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

“55 yılan türünün en zehirlisi”

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

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