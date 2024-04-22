Kayseri'deki kazada ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Y.A. ve R.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan S.N.G. ile S.A.'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Y.A., idaresindeki otomobil, dün Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki S.N.G., S.A. ve R.K. yaralanmıştı.