VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Yazar Taha Kılınç: Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
Tüketici güven endeksi nisanda arttı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Avrupa 2023'te olağan dışı hava olaylarıyla karşılaştı
22 Nisan 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 10:45:00

Kayseri'deki kazada ağır yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 2'si tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Y.A. ve R.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan S.N.G. ile S.A.'nın hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Y.A., idaresindeki otomobil, dün Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilmiş, kazada sürücü ile araçtaki S.N.G., S.A. ve R.K. yaralanmıştı.

Etiketler : kayseri kaza hastane
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX