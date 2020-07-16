Kastamonu'da sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
Kaynak: AA
Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı binaların giriş katlarını su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sağanak ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, dolu nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekerek korumaya çalıştı.
Bazı sürücüler ise araçlarının üzerini kilim ve battaniyelerle örterek dolunun vereceği zararı önlemek istedi.
Belediye ekipleri, yağışın etkisini kaybetmesiyle yağmur sularının oluşturduğu birikintileri temizlemek için çalışma başlattı.
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