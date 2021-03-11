Karga turizm

Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kasımbağı Mahallesi'nde özellikle gün batımına yakın zamanlarda ortaya çıkan yüzlerce karga, hem çıkardıkları ses nedeniyle hem de ekinlerinin zarar görmesi ihtimali nedeniyle mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Kargalardan rahatsız olan mahalle sakinleri, onları kovmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Mahalle sakinleri, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak mahalle sakinlerinin tüm çabasına karşın kargalar kavak ağaçlarının bulunduğu mahalleyi terk etmedi.



Mahalleliye sıkıntı yaşatan kargalar, meraklılarının ise ilgisini çekmeye başladı. Kargaları merak eden birçok kişi ve fotoğrafçı, son zamanlarda mahalleye gelip, fotoğraf çekiyor. Bu durum karşısında şaşkınlık yaşayan Kasımbağı sakinleri yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Kargaları merak eden 2 çocuk babası Fatih Gürses ise mahallede ilginç görüntülerin yaşandığını ve fotoğraf çektiğini belirterek, "Bu durumu izlediğim haberlerden öğrendim. Mahallede yaşayanlara büyük sıkıntı yaşatıyorlar. Davul ve tef çalmalarına rağmen sonuç alamamışlar. Ben de merak edip mahalleye geldim. Kargaların resmini çekip arşivimde bulundurmak istiyorum" dedi.