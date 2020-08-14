Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturcu ticareti yaptığı iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen çalışmada şebeke üyelerinin, piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, 1550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, 52 bin 600 lira ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan, 3'ü kadın 11'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.