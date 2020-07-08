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08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:34:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:34:00

Kapkaççılar bekçileri geçemedi

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Satranç Müzesi'nde bir kadının cep telefonunu alarak kaçan ve bekçiler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Altındağ Satranç Müzesi'nin bahçesinde yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu çalan 2 kişi kaçtı. Bir süre kovalanan şüpheliler, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Mağdurun şikayeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Bekçiler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

İfadelerinin ardırdan hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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