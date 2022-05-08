Kaktüslerin başı ‘aşıklar'la dertte

Antalya Kumluca'daki Olimpos Antik Kenti çevresinde sık görülen Orta Amerika'ya özgü, zorlu iklimlere uyum sağlayan Opuntia kaktüs türlerinin başı 'aşıklar'la dertte. Türkiye'de 'kaynanadili' olarak da bilinen bu kaktüslere çiftler isimlerini yazıp, kalp şekli kazıyarak zarar veriyor. Kaktüsün yassı dallarına isimlerini kazıyan çiftler aşklarının ölümsüz olacağına inanıyor.

