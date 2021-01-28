Kahvehaneye gidemeyince gülle atıyorlar

Yaşlılar, Devteşti, Kale ve Sırrın mahallelerinde zımparayla yaptıkları taş güllelerle bir araya geliyor.

Uzak mesafeye koydukları gülleleri vurmaya çalışan ve zaman zaman da madeni paraları düşürmeye çalışan vatandaşlar, bu şekilde çocukluk günlerine dönerek eğlendiklerini ifade etti. Oldukça çekişmeli geçen oyunlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor.

Taş güllelerini zımparalayarak kayganlaşmasını sağladıklarını anlatan Kasım Gül, "Koronavirüs dolayısıyla kahvelere kilit vuruldu. Bizler de günlerimizi boş arazide hem güneşlenerek hem de taş gülle oynayarak geçiriyoruz. Bütün oyuncular zımparayla kendi güllesini yapıyor. Çocukluğumuzu yaşıyor, zaman geçiriyor ve oldukça eğleniyoruz" dedi.

Oyunları izleyen vatandaşlardan Mehmet Açkurt, "Bu oyun, çok uzun yıllara dayanan bir oyundur. Salgın nedeniyle kahveler kapanınca boş bir alanda vatandaşlar, kendi aralarında eğlence olarak oyunu sürdürüyorlar. Oyun buradaki insanlarımızın eğlence kaynağı. Her yer kapalı ve insanlar bir yere gidemediği için böyle eğlenerek vakit geçiriyorlar. Bizler de amcaların bu zevkli oyununu izleyerek zaman geçirip, eğlencelerine ortak oluyoruz" diye konuştu.