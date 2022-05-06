KADES'e en çok çocuklar basıyor

KADES'e en çok çocuklar basıyor

Polis ekiplerinin 3 dakikada ulaştığı KADES'te asılsız ihbarlar, daha çok çocukların 'yardım' butonuna basması sonucu meydana geliyor.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. KADES üzerinden yardım isteyen kadınların ilk ihbarı haber merkezine düşüyor.

Ekipler 3-5 dakika içerisinde olay yerinde oluyor. Binlerce kadın tarafından kullanılan uygulamada asılsız ihbarların ise daha çok çocukların farkına varmadan 'yardım' butonuna basması sonucu meydana geldiği belirtildi.