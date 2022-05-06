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06 Mayıs 2022 Cuma 11:56:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 14:29:00

KADES'e en çok çocuklar basıyor

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Polis ekiplerinin 3 dakikada ulaştığı KADES'te asılsız ihbarlar, daha çok çocukların 'yardım' butonuna basması sonucu meydana geliyor.

Polis ekiplerinin 3 dakikada ulaştığı KADES'te asılsız ihbarlar, daha çok çocukların 'yardım' butonuna basması sonucu meydana geliyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbarlara anında müdahale ediyor. KADES üzerinden yardım isteyen kadınların ilk ihbarı haber merkezine düşüyor.

Ekipler 3-5 dakika içerisinde olay yerinde oluyor. Binlerce kadın tarafından kullanılan uygulamada asılsız ihbarların ise daha çok çocukların farkına varmadan 'yardım' butonuna basması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Etiketler : KADES Polis ekipleri Kadın Destek Uygulamas
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