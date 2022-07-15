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15 Temmuz 2022 Cuma 08:09:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 08:09:00

İzmir'deki cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Oğlunu arayıp bakın ne demiş!

Kaynak: DHA

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Kader Değirmen, İzmir'deki çiftlik evinde kocası Halis Değirmen tarafından öldürülmüştü. Halis Değirmen'in, olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği, eve giden oğlunun ise annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı.

İzmir'de çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Kader Değirmen'in (38), eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü belirlendi. Halis Değirmen'in, olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği, eve giden oğlunun ise annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Kader Değirmen, oğlu tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kader Değirmen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldi.

KATİL EŞİ ÇIKTI

Polis, cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Kader Değirmen'in, eşi Halis Değirmen tarafından öldürüldüğü saptandı. Halis Değirmen'in, 01 RU 279 plakalı kamyonetle kaçtığını belirleyen ekipler, cinayetin işlendiği bölgeyi ablukaya aldı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ELE VERDİ

Polis, Halis Değirmen'i 4691 sokakta durdurdu. Şüpheli, polis ekiplerine kardeşine ait olduğu iddia edilen A.D.'nin kimliğini verdi. Polis, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada kendine ait kimliği buldu. Gözaltına alınan Halis Değirmen, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

"ANNENLE TARTIŞTIK, EVE GİT SAKİNLEŞTİR"

Öte yandan, şüpheli Halis Değirmen'in olay sonrası oğlunu arayıp 'Annenle tartıştık, eve git sakinleştir' dediği öğrenildi. Babasının aramasının ardından eve giden talihsiz genç, annesinin cansız bedeni ile karşılaştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kader Değirmen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Erzurum'un Karaçoban ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan Halis Değirmen ise adliyeye sevk edildi.

Etiketler : Halis Değirmen Cinayet Büro Amirliği Kader Değirmen
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