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20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:08:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısından Netanyahu için tutuklama talebi

Kaynak: TRT Haber

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı alınmasını istedi. Mahkeme kararı değerlendirecek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Kerim Han, "Ofisim, gerçekçi bir mahkumiyet ihtimali eşiğinin karşılandığına kanaat getirdiği takdirde, tutuklama emri için yeni başvurularda bulunmakta tereddüt etmeyecektir. Mevcut saldırılardaki tüm taraflara yasalara derhal uymaları çağrımı yineliyorum" dedi.

Savcı Han'ın, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Galant'a yönelttiği suçlamalar arasında

- Sivillerin bir savaş yöntemi olarak aç bırakılması;

-Kasten büyük acılara veya vücutta ya da sağlıkta ciddi yaralanmalara neden olmak veya zalimce muamele

-Kasten öldürme veya aykırı olarak savaş suçu olarak cinayet

-Savaş suçu olarak sivil nüfusa karşı kasıtlı saldırılar düzenlemek dahil olmak üzere, insanlığa karşı suç olarak imha veya cinayet

-İnsanlığa karşı suç olarak zulüm ve İnsanlığa karşı suç olarak diğer insanlık dışı eylemler yer alıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında doğrudan savaş suçu iddiasıyla tutuklama kararı istemedi.

Ancak, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarda cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında da tutuklama kararı vermedi.

Etiketler : uluslararası ceza mahkemesi israil binyamin netanyahu yoav galant
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