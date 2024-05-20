Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildiği belirtildi.
Bakanımız @HakanFidan, İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. �������� pic.twitter.com/hNx9S1Qf1k— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 20, 2024
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