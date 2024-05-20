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20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:05:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şerif tarafından kabul edildiği belirtildi.

Etiketler : hakan fidan pakistan şahbaz şerif
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