İstanbul'un en yaşlı muhtarı, Mührü 28 yıldır kimseye bırakmıyor

İstanbul'un en yaşlı muhtarı 95 yaşındaki Şerif Ali Coşkuner, Adalar ilçesine bağlı Büyükada'daki Nizam Mahallesi'nde 28 yıldır muhtarlık yapıyor. Çanakkale'nin Gelibolu'da askerde tanıştığı Rum kökenli Türk vatandaşı sayesinde Büyükada'ya yerleşen Coşkuner, 1950 yılından bu yana burada yaşamını sürdürüyor.



Kastamonu Cide'de doğan, 3 çocuk babası ve 4 torun sahibi 95 yaşındaki Coşkuner, 1994'te kendisinden önceki muhtarın önerisiyle girdiği seçimleri kazarak, Nizam Mahallesi'ne muhtar seçildi. Coşkuner, 1999, 2004, 2009 ve 2014'ün ardından 2019 seçimlerinde de galip gelerek 6. kez muhtarlık koltuğuna oturmanın gururunu yaşadı.