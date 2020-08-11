  • BIST
    1098.43
  • Dolar
    7,2509
  • Euro
    8,5548
  • Altın
    461,6160
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taksiyle otomobil çarpıştı 9 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Akdeniz'de eski sömürgecilerin çizmek istediği hudutl ...
Lübnan'da halkın talepleri net: Parlamento değişmeli
İkinci bebeğin cinsiyeti belli oldu! Buse Varol ve Alişan'ın ilk çocukları Burak'a kız kardeş geliyor
Ömer Çelik'ten AB'ye Yunanistan çağrısı: Yunan tiyatrosuna izin verilmemelidir
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist teslim oldu
Valencia'da koronavirüs vakası
Meteorolojiden 4 ilde sağanak yağış uyarısı
AK Parti'den 81 ilde Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu
Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz, otel yerine kampta tatil yapmayı tercih etti
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bine dayandı
Mehmetçik Suriye'de göz açtırmıyor! 21 terörist gözaltına alındı
Türkiye'den dünyaya 'Doğu Akdeniz' mesajı: Asla taviz vermeyeceğiz
Rusya'da vaka sayısı 900 bine dayandı
Fas'tan Arap Birliği'ne çağrı : Köklü reformlara ihtiyaç var
Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel vaka sayılarındaki artışın nedenini açıkladı: Ailesel va ...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
AK Partili Bülent Turan, CHP'li başkanlarla görüştü: Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz
Esed rejimi ve İran'dan İdlib hattına askeri yığınak
Mardin'de terör örgütüne operasyon
Aygün Alüminyum Hollanda'daki 2. Projesi Olan Y Towers'da Dizayn Çalışmalarına Başladı
İstanbul'da şaşırtan olay! İETT otobüsü ikiye ayrıldı
2021 yılından sonra kabus bitecek! Yağdonduran Tüneli'nde sona doğru
11 Ağustos 2020 Salı 11:12:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 11:12:00

İstanbul'da şaşırtan olay! İETT otobüsü ikiye ayrıldı

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul Sultangazi'de körüklü bir İETT otobüsünün körük kısmında arıza çıktı. Yol çalışmalarının devam ettiği yoldan geçen otobüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek durabildi.

Olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Körük kısmında arıza oluşan İETT otobüsü, metrelerce sürüklendi. Kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan parke taşlarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2382 sokakta meydana geldi. 78C hattında çalışan ve Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe İETT Garajı seferini yapan 34 TP 7122 plakalı İETT'ye ait körüklü otobüsün, körük kısmında arıza meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle sulama yapılan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kaymaya başladı. İçinde bulunan yolcularla metrelerce sürüklenen otobüs, kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan malzemelere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

EKİPLERİN 3 SAATLİK ÇALIŞMASININ ARDINDAN OTOBÜS ÇEKİLEBİLDİ

Kazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından otobüs, çekiciye alındı. Otobüsün çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza anında olay yerinde bulunan Yaşar Karaoğlan yaşananları anlattı. Karaoğlan, yolda yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Sultangazi Belediyesi burada bir çalışma yapıyordu. Kaldırım çalışması yapılıyordu. Yollar toz olduğu için burayı sulamaya geldiler. Otobüs arkadan biraz hızlı geldi. Kaymaya başladı. Kayınca bu yan tarafa girdi. Halk olarak kurtarmak için baya uğraştık ama beceremedik. İki saattir yol trafiğe kapalı. Can kaybımız yok. İçerisindeki yolcular başka bir arabayla gittiler" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER