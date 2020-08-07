İstanbul'da kara ve hava destekli huzur operasyon
Kaynak: DHA
İstabul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde şüpheli araçlar didik didik aranırken, araçta bulunanlara genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak arandı ve şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.
Asayiş uygulaması, saat 21.00'e kadar devam etti.
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