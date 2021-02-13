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13 Şubat 2021 Cumartesi 09:56:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 09:56:00

İstanbul'da kar alarmı! 6 gün sürecek...

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Meteoroloji, İstanbul'da yağması beklenen kar için saat verdi. 6 gün sürmesi beklenen yağışla ilgili vatandaşlara da uyarıda bulunan Meteoroloji, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaşmasını bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün itibarı ile Avrupa Yakası'ndan giriş yaptı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken iç kesimlerde sulu kar yağışı oldu. Kar yağışının bugün itibarı ile şiddetini arttırması beklenirken Meteoroloji'den flaş uyarılar geldi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirdi. Öte yandan, Meteoroloji uzmanlarından da çok önemli uyarılar geldi.

UYARILAR

Marmara Bölgesinde13.02.2021 Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji'nin verilerine göre, sıcaklıklar bu hafta 4 ila 8 derece arasında düşüş gösterecek.

İstanbul'da kar yağışının ise 6 gün boyunca etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Etiketler : istanbul meteoroloji kar yağışı kar
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