Isparta'da mezarlıkta yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu

Isparta'da Hızırbey ve Işıkkent Mahalleleri arasında kalan Asri Mezarlık’ta betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Bölgede kabristan ziyaretine gittiği belirtilen ve kaplumbağa ölülerini bulan kişi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda fotoğraflarla birlikte, “Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER SONRASI İLGİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Kısa süre içerisinde çok sayıda kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, büyük tepki topladı. Verilen tepkiler sonrasında harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bugün sabah saatlerinde olay yerinde bulduğu kaplumbağa ölülerini incelemek üzere bölgeden götürdüğü öğrenildi.

İHA