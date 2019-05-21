21 Mayıs 2019 16:30 | Salı
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattaki iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek binası yapımında çalışan Sami Özkan (66), dengesini kaybederek iskeleden düştü.
İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Özkan, tedavi altına alındı.
Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
(AA)
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