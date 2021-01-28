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28 Ocak 2021 Perşembe 00:39:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 09:30:00

İsimsiz çiçek 'taciz' sayılabilir

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Son dönemde sıklıkla gündeme gelen 'isimsiz çiçek gönderimi', tacizcilerin yeni mağdurlar yaratmasına neden oluyor.

Avukat Adem Sütçü, isimsiz çiçek göndermenin cinsel taciz suçu kabul edildiği Yargıtay kararları olduğunu belirterek, "Evli bir kimseye Sevgililer Günü'nde çiçek gönderilmesi de cinsel taciz suçunu oluşturabilir. Yargıtay'ın bu konular hakkında güncel kararları mevcut" dedi.  

Yakınlarına hediye ve çiçek göndermek isteyen pek çok kişi, siparişini tamamlarken 'isimsiz gönderi' seçeneğiyle karşılaşıyor. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda siparişler 'gizli gönderi' olarak kaydedilerek, firma tarafından alıcıya ulaşan paketin kim tarafından gönderildiği açıklanmıyor. Zaman zaman mağduriyete yol açan isimsiz çiçekler, alıcının sosyal ve iş yaşantısında problem yaşamasına neden oluyor.

'YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA CİNSEL TACİZ SAYILABİLİR'

Çiçeğin ne amaçla, kime gönderildiğine bakılması gerektiğini söylayan Avukat Adem Sütçü, "Gönderici bazen iyi niyet göstergesi olarak çiçek gönderebilir. Hastalık, baş sağlığı, yeni bir iş ve benzeri gibi durumlarda çiçek gönderilebilir. Burada göndericinin çiçeği ne amaçla kime gönderdiğine bakmak gerekir. Sizi tanımayan bir kişinin araştırarak, evinize isimsiz çiçek göndermesi güncel Yargıtay kararları doğrultusunda cinsel taciz sayılabilir. Evli bir kimseye, arkadaşlık teklifi reddedilmesine rağmen ısrarla arkadaşlık teklifinde bulunulan birine isimsiz çiçek gönderilmesi durumunda cinsel taciz suçu oluşabilir. Evli birine Sevgililer Günü'nde çiçek gönderilmesi de cinsel taciz suçunu oluşturabilir. Yargıtay'ın bu konular hakkında güncel kararları mevcut" dedi.

'SUÇUN OLUŞMASI İÇİN FAİLİN CİNSEL AMAÇLA HAREKET ETMESİ GEREKİYOR'

Avukat Sütçü, "Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve istekleri tatmin etmek maksadıyla bir kimsenin bir başka kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesi olarak tanımlanmaktadır. Taciz suçu serbest hareketli bir suçtur. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden işlenebilmektedir. Bu suçun oluşabilmesi için failin cinsel amaçla hareket etmesi gerekiyor. Bir kimsenin bir kişiye ahlak kuralları içinde arkadaşlık teklif etmesi, evlenme teklifi etmesi cinsel taciz suçunu oluşturmaz" diye konuştu.

'GEREKTİĞİNDE PAYLAŞILMASINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMALI'

İsimsiz çiçeği alan kişinin rahatsız olmaması halinde taciz suçu oluşmadığını ifade eden Sütçü, "Öncelikle kişinin rahatsızlık duyması gerekmektedir. Rahatsızlık durumu oluştuğunda, başvuru halinde, savcılığa gerek kalmadan gönderen kişinin bilgilerinin paylaşılması gerekir. Ancak burada da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu karşımıza çıkıyor. Firmanın öncelikle göndericiden gerektiği takdirde kişisel bilgilerinin paylaşılacağına dair rıza alması gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde, kişi rahatsızlık duyduğu anda firmaya başvurması halinde gerekli bilgileri alabilecektir. Suç konusu oluştuğu anda ilgili makamlara suç duyurusu yapabilecektir" diye konuştu.

Etiketler : isimsiz çiçek taciz
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