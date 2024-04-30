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30 Nisan 2024 Salı 09:04:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 09:04:00

Irak, 30 yıl sonra sınıra üs kurdu

Kaynak: AKŞAM - MELİK YİĞİTEL

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Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti sonrası sınırda yeni bir gelişme yaşandı. Sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde, Irak Sınır Muhafızları 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu.

Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları'nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani Köyü'nde 2 askeri üs kurduğu bildirildi. Üslerin Kişani Köyü'ne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları'nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

Kişani Köyü'ndeki 2 askeri üs bölgesine zırhlı araçlar sevk edildi.

OPERASYON HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Ankara'daki güvenlik kaynakları da, üslerin Türkiye'nin bilgisi dahilinde kurulduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı: "Bazı bölgeler bizimle koordineli olarak Irak sınır muhafızlarına devredildi. Üslerin devri söz konusu değil. Geniş kapsamlı operasyon için hazırlıklar devam ediyor. Planlanan zamanda yapılacak. Irak sınır muhafızlarının bölgedeki faaliyetleri de bizimle koordineli gerçekleşiyor..."

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani, "Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atarken, 2 ülke arasında farklı alanlarda ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalamıştı. Ziyaret sonrası da Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından şu açıklama yapılmıştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinde Türkiye-Irak ilişkileri geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Görüşmelerde başta PKK olmak üzere FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile uzantılarına karşı atabileceğimiz müşterek adımlar istişare edilmiştir."

ORTAK SINIR GÜVENLİĞİ

"Diğer anlaşmalarla birlikte terörle ortak mücadele ve güvenlik alanında işbirliği kapsamındaki anlaşma ve mutabakatlar aktedilmiştir. Bu kapsamda güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafı ile sürdürülmektedir. Irak'a sınır güvenlik sistemlerine ilişkin olarak da destek vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Bu kapsamda onlar da gelip bizim sınır güvenlik sistemlerimizi incelediler."

Etiketler : ırak türkiye treör örgütü
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