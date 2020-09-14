Kayseri'de intihara kalkışan genci polis ikna etti
Kaynak: DHA
Kayseri'de inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkışan E.Ö.'nün biir süredir bunalımda olduğu öğrenildi. İntihara kalkışan genç, polisin ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Erciyesevler Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen E.Ö., bir inşaatın 7'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yanına çıktıkları genci yarım saatlik çaba sonucu ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. E.Ö., ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü.
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