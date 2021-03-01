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01 Mart 2021 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 19:08:00

İnsansız model uçak yaptılar! Vanlı kızlar Bayraktar'ın yolunda

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Erciş'te 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen uçakların TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından sosyal medyada paylaşılması öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.

Van'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği TEKNOFEST yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karakaş'la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti. Kimya öğretmeni Karakaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10'uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez'i (15) de projeye dahil etti.

ADLARI: TÜRK NANO TİM

'Türk Nano Tim' adını verdikleri bir ekip oluşturan öğrenciler, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı. Öğrencilerin bu başarısı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da dikkatini çekti. Bayraktar, sosyal medyada uçakları paylaştı, Elif Ayan ile Rüken Ölmez büyük mutluluk yaşadı.

HEYECANDAN UYUYAMADIM

Gurur ve mutluluk yaşayan Elif Ayan, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız model uçak haber olunca yakın akrabalarım, tanıdıklarım beni arayıp kutladılar. En önemlisi de Selçuk Bayraktar kendi sosyal medya hesabından paylaşınca inanılmaz mutlu oldum. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Kimya öğretmeni Kadir Karakaş, "Okuldaki diğer öğrencileri de bana gelip, hocam biz de uçak mühendisi olmak istiyoruz deyince çok şaşırdım ve çok mutlu oldum" dedi.

Etiketler : Van Türk Nano Tim TEKNOFEST Selçuk Bayraktar model uçak
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