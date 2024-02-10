İkiz kayakçıların hedefi milli forma

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan çift yumurta ikizi İzlem ve Görkem Keysan, kayak antrenörü olan babaları Hakan Keysan gözetiminde hazırlandıkları yarışlarda milli takıma girebilmek için çalışıyor. Çift yumurta ikizi olan çocukları İzlem ve Görkem'i 7 yaşındayken kulüp bünyesine dahil eden Keysan, "Çocuklarımın aynı zamanda sporcularım da olması güzel bir duygu. En önemlisi de onların sporu hayatın bir parçası haline getirmesiydi" diyor.