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05 Ekim 2020 Pazartesi 18:49:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 19:06:00

İki ilde yıllar sonra rekor kırıldı!

Kaynak: DHA

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Çanakkale'de 8 Ekim 1984'te tarihinde 31.7 olan azami sıcaklık değeri bugün 31.8 derece ile 36 yıl aradan sonra rekor kırdı. Balıkesir'de ise 3 Ekim 1952'de 33.3 olarak ölçülen sıcaklık bugün 36.5 derece ölçüldü ve 68 yılın rekoru kırılmış oldu.

Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar, Çanakkale'de ve Balıkesir'de de yazdan kalma günlerin yaşanmasına neden oluyor. Hava sıcaklığının ekim ayında 30 derecenin üzerine çıktığı kentte lodosun etkisiyle sıcaklıklar daha yüksek hissediliyor. Çanakkale Boğazı'nda ve Edremit Körfezi'nde rüzgar olmaması nedeniyle denizin üzerinde zaman zaman 'çarşaf gibi' deyimi gerçek oluyor. Yazdan kalma havayı bulan vatandaşların bir bölümü ekimde deniz keyfi yaşarken, bir bölümü de kordon boyunda yürüyüş yapıyor. Kimisi de oltasını alıp balık tutuyor.

Ekim ayında Çanakkale'de en yüksek sıcaklıkların ortalaması 20.7 derece, aynı periyottaki ortalama hava sıcaklığı ise 16.2 derece oldu. 1929 yılında başlayıp günümüze kadar devam eden meteorolojik ölçümlerde ekim ayında rekor; 8 Ekim 1984 yılında ölçülen 31.7 derece ile kırılırken, bugün ölçülen 31.8 derecelik sıcaklık ile 36 yılın rekoru kırılmış oldu.

Çanakkale'ye komşu Balıkesir'de ise 1927 yılından günümüze kadar devam eden meteorolojik ölçümlerde ekim ayı sıcaklık rekoru 3 Ekim 1952'de 33.3 derecelik sıcaklık ile kırılırken, bugün ölçülen 36.5 derecelik sıcaklık ile 68 yılın rekoru kırılmış oldu. Balıkesir'de ekim ayında en yüksek sıcaklıkların ortalaması 19.9 derece olurken, aynı periyottaki ortalama hava sıcaklığı ise 13.1 derece oldu.

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