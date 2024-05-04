Bahar Yorgunluğuna Dikkat!

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Sizde halsizlik, yorgunluk, sabah uyanmakta zorluk yaşıyor musunuz?

Soğuk günleri geride bırakıp, ılık güneşli bahar günlerine geçmişken daha neşeli ve pozitif hissetmemiz için hiçbir engel yok.

Ancak, uzmanlar, baharda doğa uyanırken ve çevremiz değişirken bedenimizin de bu sürece uyum sağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Vücut dengemizi ve psikolojimizi etkileyen bu yorucu süreç, önlem alınmazsa hastalıkların oluşmasına neden olabiliyor.

Peki nasıl önlem alabiliriz?

İlk yapılması gereken, beslenme düzenini değiştirmek olmalı. Bol sebze ve meyve tüketmeli, aldığımız besinlerde yağ miktarı azaltılmalı.

Katkı maddeleri barındıran her türlü yiyeceklerden uzak durulmalı. En önemlisiyse günlük sıvı tüketimi 2 litre ve üstü olmalı.

Yetersiz vitamin ve mineral alımı, hareketsiz yaşamda bahar yorgunluğunu tetikliyor.

Yaşadığınız yorgunluğun süresi, bedensel mi ruhsal mı olduğu da çok önemli. Her yorgunluğun bahar yorgunluğu olmayacağını hatırlatmakta fayda var.

Uzun süreli geçmeyen hayatınızı olumsuz etkileyen bir yorgunluk, halsizlik yaşıyorsanız mutlaka uzmanına görünmelisiniz.