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04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:45:00

Memur ve emeklinin maaş zamları ne kadar olacak?

Kaynak: TRT Haber

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Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, haziran enflasyonunun belli olmasıyla, temmuz ayında netlik kazanacak. Açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından ise 4 aylık maaş artış oranı netleşti.

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3,18 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 4 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili.

Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık zam oranı netlik kazanacak. Böylece, temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşları güncellenecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

7. Dönem toplu sözleşmesinin ilgili maddesine göre enflasyon farkı hesaplanıyor. Bu kapsamda hesapladığımızda da memur ve memur emeklilerinin 4 aylık gerçekleşen TÜFE oranına göre maaş ve aylık artışlar yüzde 13,56 oranında olacak. Buna yine mayıs ve haz iran ayında gerçekleşen TÜFE oranları da ilave edilecek.

SSK ve Bağkur emeklileri bir önceki 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında yılda iki defa artış alıyorlar. Ocak ve temmuz aylarında bu kapsamda 4 aylık TÜFE oranlarına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin şimdiden aylık artışları yüzde 18,72 oranında olacak. Buna mayıs ve haziran ayında gerçekleşecek TÜFE oranları da ilave edilecek.

Etiketler : memur emekli maaş zam
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