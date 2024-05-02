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Suyun son kullanma tarihi var mıdır?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Satın aldığınız su şişelerinin üzerinde son kullanma tarihi yazdığını görmüşsünüzdür. Peki bu tarih suya mı ait?

Bu tarih aslında suyun değil, şişenin kullanım ömrünü gösteriyor.

Su, doğal bir madde olmasına rağmen, tüketilebilir gıda olarak sınıflandırıldığı için yasalara tabi ve paketlendiği şişenin üzerinde son tüketim tarihinin bulunması gerekiyor.

Satın aldığınız suların tarihini kontrol etmek bu noktada oldukça önemli.

Özelikle plastik şişelerde bulunan sulara dikkat edilmesi gerekiyor.

Tek kullanımlık olarak üretilen şişelerde insan sağlığını tehdit eden zararlı maddeler bulunabiliyor ve uzun süre plastikte bekleyen sularda kimyasal sızıntılar gerçekleşebiliyor.

Şişelere birçok kez su doldurularak kullanılması durumunda da aynı etki oluşabiliyor.

Özetle, önce şişe bozuluyor sonra suyu bozuyor.

Kokusunda veya tadında farklılık hissettiğiniz suları tüketmemek gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Peki, siz su alırken son kullanım tarihine bakar mısınız?

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