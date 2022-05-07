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07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:13:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:13:00

Huzurevinin hostes annesi

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Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin en yaşlı annesi 88 yaşındaki Nesibe Çelen, merkezde kalanlara tecrübeleriyle ışık tutuyor.

Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin en yaşlı annesi 88 yaşındaki Nesibe Çelen, merkezde kalanlara tecrübeleriyle ışık tutuyor. Şıklığı ve zarafeti dolayısıyla huzurevi sakinlerinin zaman zaman "hostes anne" diye seslendiği Çelen, "Çok üşüyordum, yakacak yoktu evimde. Çok yoksulluk çektim. Allah, dileğimi kabul etti ve yıllardır buradayım" diyor.

Etiketler : ankara huzurevi nesibe çelen
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