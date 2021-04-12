Hollanda'da Hacivat ve Karagöz rüzgarı

Karaman'da 1971 yılında doğan ve 1991'de Hollanda'ya giden Ömer Atıf, başkanı olduğu Gökkuşağı Sanat Merkezi Vakfı'nın ilk etapta gölge oyunlarını sahneleyerek işe başladıklarını belirtti. Atıf, "Hacivat ve Karagöz'ü sanatçı Sezer Han ile beraber orta oyunlarına taşıdık. En son ise Avrupa'da yaşayan çocuklara hitap etmek için maskotları yaptırdık" diye konuştu.



Hacivat ve Karagöz'e ilginin beklenenden daha fazla olduğunu vurgulayan Atıf, "Sadece Türk kökenli değil Hollandalı gibi diğer etnik kökenli çocuklar da çok ilgi gösteriyor. Diğer yabancıların organize etmiş olduğu festivallerde de Hacivat ve Karagözle Türk kültürünü temsil ediyoruz." dedi.

Atıf, Avrupa'da çocuklar için birçok sanal kahraman bulunduğunu ve bunlara bir alternatif oluşturmak istediklerini belirterek, "Biz de bu sanal kahramanlara alternatif olarak gerçek ve ayakları yere tam basan Hacivat ve Karagöz'ü çocuklara aşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gökkuşağı Sanat Merkezi'nin 1998 yılında sadece bir tiyatro ekibi ile yola çıktığına dikkati çeken Atıf, Hacivat ve Karagöz'ün yanı sıra Türk kültürünün değerleri olan Nasreddin Hoca ve Keloğlan oyunları, halk oyunları, mehteran, sema gösterileri ve tasavvuf musikisi gibi sanat gösterilerini sergilediklerini dile getirdi.

Atıf, sahne sanatlarının yanı sıra tiyatro dersleri verdiklerini ve müzik atölyeleri kurduklarını söyledi.