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10 Kasım 2020 Salı 10:36:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:36:00

Her yerde onu arıyorlar: Kilosu 100 TL

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Adana'da katran ağacı dibinde sadece sonbahar ayında görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu.

Adana’nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana’daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore’ye ihraç ediliyor.

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