Hem meslek öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar

Kadın Aile Merkezine gelen kadınlar, bir yandan spor yaparak zamanlarını değerlendirirken, diğer yandan da açılan çeşitli kurslarda meslek öğreniyor. Aşçılık, el sanatları, ahşap oymacılık, ebru sanatı, giyim, kreş, işitme engelliler için çinicilik ve resim, aerobik, fitness, pilates, step gibi kurslara giden kadınlar, daha da sosyalleştiklerini söylüyor.



Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınların yaşamın her alanında yerini alması gerektiğini belirterek, "Şu an pandemi nedeniyle her kursumuzda 10'ar kişi var" dedi.