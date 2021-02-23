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23 Şubat 2021 Salı 11:24:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 15:54:00

Hem meslek öğreniyorlar hem de spor yapıyorlar

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Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın açtığı ve aerobikten fitnessa, pilatesten el sanatlarına kadar birçok etkinliğin yapıldığı Kadın ve Aile Merkezi, hem spor hem de çeşitli sanat dallarını öğrenmek isteyen kadınların ilgisini çekiyor. Kadınlar, açılan kursların arasında en çok aerobik sporuna ilgi gösteriyor.

Kadın Aile Merkezine gelen kadınlar, bir yandan spor yaparak zamanlarını değerlendirirken, diğer yandan da açılan çeşitli kurslarda meslek öğreniyor. Aşçılık, el sanatları, ahşap oymacılık, ebru sanatı, giyim, kreş, işitme engelliler için çinicilik ve resim, aerobik, fitness, pilates, step gibi kurslara giden kadınlar, daha da sosyalleştiklerini söylüyor.

Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınların yaşamın her alanında yerini alması gerektiğini belirterek, "Şu an pandemi nedeniyle her kursumuzda 10'ar kişi var" dedi.

Etiketler : van kadın aile merkezi spor meslek kadınlar
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