Heidi değil, Sivaslı Hira

Sivas Hafik ilçesi Sofular köyünde yaşayan Hira Nur Yıldırım, çizgi film karakteri Heidi'ye benzetiliyor. Doğar doğmaz evde besledikleri buzağı ile tanışan Hira, onunla büyüdü. Bu süre zarfında tavuk, arı, at, köpek gibi birçok hayvan beslemeye başladı.



Tavukları besleyip, süt sağabilen küçük kız, yaşantısıyla herkesin kalbinde yer edinen çizgi dizi karakteri Heidi'ye benzetildi. Ata da binebilen ve koruyucu elbise giymeden arılara yaklaşan minik kız cesaretiyle dikkat çekiyor.

Arılardan korkmadığını söyleyen Hira, "Hayvan sevgisi bende Benekli ile çıktı. Benekli dana oluyor. Dana ahırda duruyordu, babam eve getirmiş. Ben Sivas'taydım bilmiyordum. Eve geldim sonra Benekli'yi gördüm. Kedim, tavuk, kuş, arı, köpek ve atım var. Hiç korkmuyorum onlardan. Arıları ilk önce sevdim, yaklaşabildim yanlarına. Arılardan korkmuyorum" diye konuştu.

"MASKESİZ, ELDİVENSİZ ARILARA BAKIM YAPIYORUZ"

Sofular köyü muhtarı olan baba Fatih Yıldırım ise, Hira ile birlikte maskesiz, eldivensiz şekilde arılara bakım yaptıklarını ifade ederek, "Hayvanları sevmeye başladı. Onlara bakıyor, ilgi gösteriyor. İnek sağmaya giderken annesiyle birlikte o da gidiyor. Benimle ahıra hayvanların yanına gidiyor. Baktım her şeyi seviyor. Ne istediyse aldım. Baktım sevgisi çok, güzel devam ediyor. Şu an tavuklarına bakıyor, köpeği var, inekleri var, onlarla ilgileniyor. Hira bu arılar senin dedim. Devamlı benimle arıların içerisine girince arılara Hira alıştı. Çekinmedi, korkmadı derken kendini cesaretlendirdi. Benimle arılara bakmaya başladı. Maskesiz, eldivensiz arılara bakım yapıyoruz birlikte" dedi.

