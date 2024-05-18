TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yılı sebebiyle anma mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünde, bu büyük mezalimde hayatını kaybeden Kırımlı kardeşlerimizin hüznünü tüm kalbimle hissediyor ve acılarını paylaşıyorum. Kültür ve kimliklerinin korunması başta olmak üzere Kırımlı soydaşlarımızın haklarını savunmaya ve uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz."
- "Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
- Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
- Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
- Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
- 14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak