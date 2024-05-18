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18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:38:00

19 Mayıs'ta ilk kez 81 ilde "Gençlik ve Spor Festivalleri" düzenlenecek

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın coşkuyla kutlanması için ilk kez kent meydanlarında eş zamanlı "Gençlik ve Spor Festivalleri" düzenlenecek.

"Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla yarın 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda coşkuyla kutlanacak. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği festivallerde gençlik merkezi çalışmalarından, atölyelere, spor alanlarından, genç sanatçıların performanslarına, çocuk etkinliklerinden, sporcu gösterilerine kadar birçok etkinlik ve yarışma vatandaşlarla buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilan edilen "2024 Hareketlilik Yılı"na da vurgu yapılacak festivallerde "Sağlıklı bir gelecek için hareket et" mesajı verilecek.

Festivallerde şu etkinlikler yapılacak:

- Gençlik merkezi el sanatları çalışmalarının sergilenmesi, vatandaşlar tarafından yapılabilecek küçük hediyelik eşya çalışmaları, gençlik merkezi gönüllüsü gençlerin sahne etkinlikleri, ödüllü yarışmalar.

- Resim sergisi, gençlik merkezi inovasyon takımlarının çalışmaları, bilim ve teknoloji deneyleri, baskı çalışmaları.

- Çocuk etkinlikleri; yüz boyama etkinlikleri, maskot ve palyaço gösterileri.

- 3x3 basketbol, okçuluk, bisiklet, badminton, canlı langırt, şişme oyun parkurları, oryantiring vb. spor etkinlikleri...

- Cimnastik, karate, wushu, tekvando ve diğer branşlardaki sporcular tarafından bireysel ve takım gösterileri.

Bu arada 20 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda, saat 09.30'ta Okul Sporları 3x3 Basketbol Karşılaşmaları'nın final maçı yapılacak.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı 19 mayıs gençlik ve spor festaivalleri
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