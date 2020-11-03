Hasibe Nine'nin örnek spor tutkusu

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 500'e yakın sporseverle birlikte, "Mesafemi Kuruyorum, Sporumu Yapıyorum" projesine katılan Hasibe Nine, azmiyle herkese örnek oldu. Dernek, "Evde hareket yapamadım. Müzik ve böyle arkadaşlar olmadığı için evde tembelleştim. Buraya geldim, gücüm yettiğince gösterilen hareketleri yapmaya çalışıyorum" dedi.

