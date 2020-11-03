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03 Kasım 2020 Salı 16:17:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 09:21:00

Hasibe Nine'nin örnek spor tutkusu

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Diz ağrılarından kurtulmak için gittiği hastanedeki fizyoterapistin yönlendirmesiyle spora başlayan 72 yaşındaki Hasibe Dernek, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Ahi Stadyumu yanında açtığı Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezi'ndeki etkinliklere katıldı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 500'e yakın sporseverle birlikte, "Mesafemi Kuruyorum, Sporumu Yapıyorum" projesine katılan Hasibe Nine, azmiyle herkese örnek oldu. Dernek, "Evde hareket yapamadım. Müzik ve böyle arkadaşlar olmadığı için evde tembelleştim. Buraya geldim, gücüm yettiğince gösterilen hareketleri yapmaya çalışıyorum" dedi.  

Etiketler : Hasibe Nine diz ağrıları Hasibe Dernek spor tutkusu
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