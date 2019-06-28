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28 Haziran 2019 14:23 | Cuma

Güneydoğu Anadolu yanıyor... Hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcak havadan bunalan koyunlarını derede serinletiyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 40 dereceye ulaşıyor.

Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Çobanlar özellikle küçükbaş hayvanlarını merada otlattıktan sonra Dolan Deresi'nde yıkayarak serinletiyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 30 yıldır küçükbaş hayvan besleyen Mustafa Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artması nedeniyle 100 hayvanını Dolan Deresi'nde soğuk suyla serinletmeye çalıştığını söyledi.

Taşkın, havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Hayvanların serinlemesi ve aynı zamanda temiz olmaları için onları derede yıkıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarının da yarımıyla koyunlarını derede yıkayan Taşkın, hayvanlarını yaz sıcaklarında on beş günde bir veya ayda bir defa derede serinlettiğini kaydetti.

ŞANLIURFA 

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. 
Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 42 derece olduğu kentte halk serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti.  Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler de tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan gölge alanları tercih etti. Çocuklar ise kentteki havuzlara giderek serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Muhammed Talha ve Abuzer Yılmaz,  sıcak havadan bunaldıkları için havuza girmeyi tercih ettiklerini belirtti. 

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 40 dereceyi bulan sıcakta özellikle çocuklar kentteki tek su parkına gelerek serinlemeye çalışıyor.

İşletme sahibi Emin Köşoğlu, 12 yıl önce kente hizmet etmek amacıyla açtıkları tesise hava sıcaklarının artmasıyla ilgi olduğunu belirtti.

Köşoğlu, şehit ailelerine ücretsiz hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Ailelerimizin çocukları rahatlıkla gelebilirler. Onları burada ağırlamaktan onur duyarız." dedi.

Abdussamet Uğur da serinlemek için arkadaşlarıyla su parkına geldiklerini belirtti.

KİLİS

Kilis'te bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da havuzda serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri bölgede etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde azalarak mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini bildirdi.

AA

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