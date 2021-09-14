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14 Eylül 2021 Salı 00:20:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 07:11:00

Gönüllerin kahramanı

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İzmir depremine tanık olan 25 yaşındaki Efecan Çicek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görünce afetzedelere yardım etmek istedi.

İzmir depremine tanık olan 25 yaşındaki Efecan Çicek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görünce afetzedelere yardım etmek istedi. Hiç tanıdığı olmayan ilçeye otobüse atlayıp giden ve camide konaklayan Efecan, bölgede tam bir aydır gece gündüz demeden yemek ve eşya dağıtıyor.

OTOBÜSTEN İNİP, YARDIMA KOŞTU

İzmir'de yaşayan ve depremde yardımın önemini anlayan 25 yaşındaki Efecan Çicek, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketini görünce afetzedeler için bir şeyler yapmak istedi. Televizyonda izlediği felaket görüntülerinden sonra elinden ne geliyorsa yardım etmek için ilçeye gitme kararı aldı. Bulduğu ilk otobüs biletiyle ilçeye giden Efecan, araçtan iner inmez vatandaşların yardımına koştu.

RUTİN HAYATA DÖNENE KADAR DEVAM

Kalacak yeri olmadığı için camide konaklamak zorunda kalan Efecan, Türkiye Diyanet Vakfı ekipleriyle tanıştı ve onlarla birlikte çalışmaya başladı. Efecan, "Şu anda yemek ve eşya dağıtıyorum, su taşıyorum, köylere yardım götürüyoruz. Bunları yaparken mutluluk duyuyorum. Birbirimizle yardımlaşmamız gerekir. Burada işler bitene kadar rutin hayata dönülünceye kadar hizmette bulunmayı düşünüyorum" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi Gökhan "Efecan'la tanıştığımızda, sırf insanlara yardım için buraya gelip, camide yatmasından çok etkilendik. Tamamen kendi imkanlarıyla buraya gelerek buradaki Bozkurt halkına yardım etmiş, şimdi bizim ekibimizle birlikte koşturuyor" dedi.

Etiketler : izmir deprem yardım efecan çiçek
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