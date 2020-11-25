Giresun'da Marsilya esintileri

Giresun Kalesi'nin eteklerinde kurulan Zeytinlik Mahallesi'nde inşa edilen Marsilya tarzı evler; bahçesi, fırını, ocağı ve kuyusu ile bugünlere geldi. Restore edilen evlerle ilgili paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “DOKA desteğiyle yeniden ayağa kalkan bu kadim mahalle, şimdi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hazırlanıyor” dedi.

