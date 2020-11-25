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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:26:00

Giresun'da Marsilya esintileri

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Giresun'da fındık ticareti yapan gemilerin 200 yıl önce Fransa'nın Marsilya şehrinden getirdiği malzemeler, Anadolu'da eşine az rastlanır bir mahalle kültürünün doğmasına neden oldu.

Giresun Kalesi'nin eteklerinde kurulan Zeytinlik Mahallesi'nde inşa edilen Marsilya tarzı evler; bahçesi, fırını, ocağı ve kuyusu ile bugünlere geldi. Restore edilen evlerle ilgili paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “DOKA desteğiyle yeniden ayağa kalkan bu kadim mahalle, şimdi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hazırlanıyor” dedi.

Etiketler : Giresun Kalesi Giresun Marsilya tarzı evler Mustafa Varank
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