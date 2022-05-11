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11 Mayıs 2022 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:15:00

Gerçek sandılar! 'Oh' dedirten tatbikat!

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Trafik kazasına müdahale tatbikatını tanık olan vatandaşlardan bazıları yaşananları korku dolu gözlerle izlerken, bazıları da gerçeği öğrenince derin bir 'oh' çekti.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILDI

Adana'da 7-13 Mayıs Trafik Haftası'nda Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması kapsamında trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Trafikten Sorumlu Adana İl Emniyet Müdür Yardımcısı Coşkun Akargöl'ün yönettiği tatbikata Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

'ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN'

Tatbikatta kaza sonucu otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Senaryo gereği emniyet kemeri takmayıp yere savrulan yaralıyı gören vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Bazıları da olayın tatbikat olduğunu öğrenince derin bir 'oh' çekti. Gülay Küçükdere isimli vatandaş, "Allah kimseye göstermesin" dedi.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 45'İNİ ÖNLÜYOR

Adana Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin, tatbikatın amacının emniyet kemerinin önemini anlatmak olduğunu belirterek, "Emniyet kemerinin ağır yaralanmaların yüzde 60'ını ölümlü kazaların yüzde 45'ini önlediğini biliyoruz" diye konuştu.

SONER KAN

Etiketler : tatbikat trafik haftası kaza
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