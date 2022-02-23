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23 Şubat 2022 Çarşamba 19:30:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 19:30:00

Evleri yoğun bakım

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Yoğun bakımda görev yapan 19 yıllık evli doktor çift ‘evimiz' dediği hastanede ‘ailemiz' dediği hastalarıyla tüm zamanını geçiriyor. Çift, ‘Uyuyacağımız sırada aramızda 'yarın Ahmet amcanın akciğer filmini görelim' gibi konuşmalar geçiyor' diyor.

GECE GÜNDÜZ HİZMET VERDİLER

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görev yapan Mehmet Akif ile eşi Selma Genç görenleri şaşırtıyor, hastalara büyük moral kaynağı oluyor. 19 yıllık evli çift koronavirüs salgını boyunca yoğun bakımda gece gündüz hizmet verdi. Herkesin yalnızlaştığı salgın döneminde hayatlarını tamamen hastaneye adadıklarını söyleyen Genç çifti, büyük takdir topladı.

PANDEMİDE ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Pandemi sürecinde çok üzücü anlarla karşılaştıklarını dile getiren Selma Genç, "Hastalar için elimizden geleni yapıyoruz. Uyuyacağımız sırada aramızda 'yarın Ahmet amcanın akciğer filmini görelim' gibi konuşmalar geçiyor. Aslında ailemiz yoğun bakımdaki tüm arkadaşlarımız. Bizim evimiz yoğun bakım. Evimizde acıları da sevinçleri de bir arada yaşıyoruz, birlikte atlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : pandemi doktor hastane
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