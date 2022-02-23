Evleri yoğun bakım

GECE GÜNDÜZ HİZMET VERDİLER

Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görev yapan Mehmet Akif ile eşi Selma Genç görenleri şaşırtıyor, hastalara büyük moral kaynağı oluyor. 19 yıllık evli çift koronavirüs salgını boyunca yoğun bakımda gece gündüz hizmet verdi. Herkesin yalnızlaştığı salgın döneminde hayatlarını tamamen hastaneye adadıklarını söyleyen Genç çifti, büyük takdir topladı.

PANDEMİDE ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

Pandemi sürecinde çok üzücü anlarla karşılaştıklarını dile getiren Selma Genç, "Hastalar için elimizden geleni yapıyoruz. Uyuyacağımız sırada aramızda 'yarın Ahmet amcanın akciğer filmini görelim' gibi konuşmalar geçiyor. Aslında ailemiz yoğun bakımdaki tüm arkadaşlarımız. Bizim evimiz yoğun bakım. Evimizde acıları da sevinçleri de bir arada yaşıyoruz, birlikte atlatıyoruz" ifadelerini kullandı.