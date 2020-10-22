Eve giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Dede Ferit Kapalıspor Salonu arkasında bulunan bir evin girişindeki su sayacının bulunduğu yere yılan girdi. Ev sakinleri, yılanı kendi imkanları ile dışarı çıkarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler.

Olay yerine gelen Büyükşehir Edremit itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak binadan çıkardı. Cinsi öğrenilemeyen yılan yakalandıktan sonra doğal ortama salındı.