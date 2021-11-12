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12 Kasım 2021 Cuma 20:26:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 20:26:00

Eşini minibüsle ezerek öldüren koca tutuklandı

Kaynak: DHA

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Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle giden İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettikleri Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları İbrahim Pişkin'i gözaltına aldı. Pişkin'in eşine çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi.

Taksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Etiketler : minibüs ordu selime pişkin
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