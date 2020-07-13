Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede yangın
Kaynak: AA
Esenyurt'ta işçilerin kaldığı şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.
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