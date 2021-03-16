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16 Mart 2021 Salı 13:08:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 13:08:00

Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın!

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Almanya'nın Bremen kentinde 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.

51 yıldır Almanya'da yaşayan ve geçen hafta kalp yetmezliği sebebiyle vefat eden Kore Gazisi Minas Kaya'nın tabutuna, vasiyeti gereği Türk bayrağı sarıldı.

"BABAMIN TEK VASİYETİ, TÜRK BAYRAĞINA SARILMAKTI"

Huckelriede mezarlığındaki cenaze töreninde konuşan oğlu Murat Kaya, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Babamın tek vasiyeti son yolculuğuna Türk bayrağına sarılı olarak gitmekti. Onu da burada gerçekleştirdik." dedi.

"HERKESİN İNANCINA GÖRE DUA ETMESİNİ İSTEDİ"

Babasının bütün dinlere saygısının sonsuz olduğunu vurgulayan Murat Kaya, "Dinlere saygısı nedeniyle cenazede papaz istemedi. Herkesin inancına göre kendi duasını etmesini ve Fatiha okumasını istedi. Biz de öyle yaptık" diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI, AİLE YADİGARI OLACAK

Defin işleminden sonra ailenin tabut üzerindeki Türk bayrağını evlerinde anı olarak saklayacağı öğrenildi.

YOZGATLI GAZİ MİNAS İÇİN TAZİYE MESAJI

Yozgat doğumlu Kaya için Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nce bir taziye mesajı da yayınlandı.

Etiketler : kore gazisi almanya türk bayrağı minas kaya
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