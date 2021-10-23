Enkazdan çıkan depremzede AFAD gönüllüsü oldu

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 11 saat sonra enkazdan çıkarılan 32 yaşındaki Murat Güneş, kendisi gibi kurtarılmayı bekleyenlere umut olabilmek için AFAD gönüllüsü oldu. Güneş, "Sınavlara girdim, eğitimlere katıldım. Hem ilk yardım hem de AFAD gönüllülük kartı aldım. Bir umut insanları her zaman ayakta tutuyor. Bende insanlara umut olabilmek için bu yolu seçtim." diye konuştu.