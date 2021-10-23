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23 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00

Enkazdan çıkan depremzede AFAD gönüllüsü oldu

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Van'da depremde 11 saat sonra enkazdan çıkarılan Murat Güneş, AFAD gönüllüsü oldu.

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 11 saat sonra enkazdan çıkarılan 32 yaşındaki Murat Güneş, kendisi gibi kurtarılmayı bekleyenlere umut olabilmek için AFAD gönüllüsü oldu. Güneş, "Sınavlara girdim, eğitimlere katıldım. Hem ilk yardım hem de AFAD gönüllülük kartı aldım. Bir umut insanları her zaman ayakta tutuyor. Bende insanlara umut olabilmek için bu yolu seçtim." diye konuştu.

Etiketler : van deprem afad gönüllüsü yaşam haberleri
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