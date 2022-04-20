Bir hayır duası yeter

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşerek, 9 gün komada kalan daha sonra 32 ameliyat geçiren Mehmet Taşçı, 2000 yılında memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine kesin dönüş yaptı. Geçirdiği kaza sonrası engelli kalan Taşçı, kendini ihtiyaç sahibi kimselere hizmet etmeye adadı. Engeli hayatına mani olmayan Taşçı, boş oturmak yerine Sorgun fırıncı ve diğer esnafın da destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Mehmet Taşçı "İhtiyaç sahiplerinin diğer eksiklerini de hayırseverler vasıtasıyla karşılamaya çalışıyorum" diyor.

RAMAZANDA EKMEK SAYISI ARTTI



Koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebilen Taşçı, engelli aracıyla 6 yıldır Sorgun sokaklarında kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıyor. Taşçı'ya Sorgun'da yaşayan fırıncılar ve hayırsever vatandaşlar da destek olmaya devam ediyor. Günde 300 aileye ekmek ulaştıran Taşçı, "Geçen sene ramazan ayında 100 ekmekle başladım bin ekmekle bitirdim. Bu sene de 500 ekmekle başladım şu anda 950 ekmekle günü tamamlıyorum" dedi.