En hayırlı paylaşım

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25 Aralık 2020 Cuma 23:47:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 17:53:00

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Eşini 9 yıl önce kaybeden 52 yaşındaki Fadime Teyze, yıkılmak üzere olan, her yağmurda su basan bir evde yaşam mücadelesi veriyordu. Bu durumu sosyal medyada paylaşıp yardım çağrısında bulunan inşaat işçisi Fadime Teyze'ye yeni bir ev yapılmasını sağladı.

Yozgat'ın Saraykent İlçesi'nde yaşayan Fadime Zencir (52), 9 yıl önce eşini kaybetti. 3 çocuğunun il dışında olduğunu, maddi durumu iyi olmadığı için de evinin tadilatını yapamadığını söyleyen Fadime Teyze derme çatma bir evde, kışın su içinde ve soğukta yaşam mücadelesi veriyordu. Bu duruma tanık olan inşaat işçisi Resul Doğaner, evin fotoğraflarını çekti.

YURTDIŞINDAN YARDIM YAĞDI

Sosyal medya sayfasında fotoğrafları paylaşan ve hayırseverlerden yardım talebinde bulunan Doğaner, kısa sürede toplanan bağış parasıyla eski evi yıkıp 100 metrekare büyüklüğünde yeni bir ev yapılmasını sağladı. Demir ustası Doğaner, "Paylaşımı gören özellikle yurt dışındaki hemşehrilerimiz, evin yapılması konusunda yardım etti. Çok mutlu olduk" dedi.

Fadime Zencir, "Resul Doğaner, yanıma gelip evimin fotoğraflarını çekip internette yayınlamış. Evimin durumunu görenler de yardım etmişler. Evimi yıkıp yeniden yaptılar. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. 

Etiketler : Fadime Zencir Resul Doğaner Yozgat
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