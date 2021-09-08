08 Eylül 2021 Çarşamba 15:18:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:19:00
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 il, 58 ilçede görev yapan elektrik arıza ekiplerindeki 800 tekniker ve işçi, sahada rahat çalışabilmesi için sürekli eğitimden geçiriliyor.
Eğitimler kapsamında bir yandan direk taşıma bir yandan da ata binme eğitimi veriliyor.
İşçiler, ayrıca 12 metre yüksekliğindeki aydınlatma direklerinin tepesine tam teçhizatlı çıkartılarak da burada karşılıklı voleybol oynuyor. Bu ve benzeri eğitimler, çalışanların özgüven kazanıp yükseklik korkusunu yenmesi için her yıl veriliyor.
- Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
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