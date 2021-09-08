Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar

Eğitimler kapsamında bir yandan direk taşıma bir yandan da ata binme eğitimi veriliyor.

İşçiler, ayrıca 12 metre yüksekliğindeki aydınlatma direklerinin tepesine tam teçhizatlı çıkartılarak da burada karşılıklı voleybol oynuyor. Bu ve benzeri eğitimler, çalışanların özgüven kazanıp yükseklik korkusunu yenmesi için her yıl veriliyor.